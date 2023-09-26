Госдеп: США рассчитывают на мир на Южном Кавказе

Луи Боно прибыл сегодня с визитом в Азербайджан. В Госдепе заявили, что США надеются на подписание мирного договора между Баку и Ереваном, который установит мир на Южном Кавказе.

Зампресс-секретаря американского Госдепа Ведант Патель прокомментировал визит старшего советника по переговорам на Кавказе Луи Боно в столицу Азербайджана.

Он заявил, что Вашингтон надеется на то, что Азербайджан и Армения подпишут мирный договор, который установит мир на Южном Кавказе.

По словам представителя Госдепа, когда США занимаются этими вопросами, на первый план выдвигаются желание и надежда на прочный мир в регионе.

Стоит добавить, что Луи Боно совершил на этой неделе визит в Баку. Он отметил, что США поддерживают продвижение мирной повестки между Азербайджаном и Арменией.