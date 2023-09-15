Выставка "Краски Азербайджана" открылась в МГИМО

Открытие выставки "Краски Азербайджана" прошло в МГИМО. Мероприятие входит в программу арт-фестиваля "Хары Бюльбюль", организованного АМОР.
Работы азербайджанских и российских художников выставлены в МГИМО, где проходит выставка "Краски Азербайджана".
Она устроена в рамках арт-фестиваля "Хары Бюльбюль", организованного Азербайджанской молодежной организацией России – АМОР.
В экспозицию вошли картины как молодых, так и уже признанных художников из России и Азербайджана.
Представляем самые яркие фото с открытия выставки.
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