Вестник Кавказа

Выставка "Краски Азербайджана" открылась в МГИМО

"Вестник Кавказа"
Открытие выставки "Краски Азербайджана" прошло в МГИМО. Мероприятие входит в программу арт-фестиваля "Хары Бюльбюль", организованного АМОР.

Работы азербайджанских и российских художников выставлены в МГИМО, где проходит выставка "Краски Азербайджана".

Она устроена в рамках арт-фестиваля "Хары Бюльбюль", организованного Азербайджанской молодежной организацией России – АМОР.

В экспозицию вошли картины как молодых, так и уже признанных художников из России и Азербайджана.

Представляем самые яркие фото с открытия выставки.

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Открытие выставки “Краски Азербайджана” в МГИМО
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Открытие выставки “Краски Азербайджана” в МГИМО
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Открытие выставки “Краски Азербайджана” в МГИМО
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Открытие выставки “Краски Азербайджана” в МГИМО
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Открытие выставки “Краски Азербайджана” в МГИМО
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Открытие выставки “Краски Азербайджана” в МГИМО
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Открытие выставки “Краски Азербайджана” в МГИМО
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Открытие выставки “Краски Азербайджана” в МГИМО
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Открытие выставки “Краски Азербайджана” в МГИМО
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Открытие выставки “Краски Азербайджана” в МГИМО
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Открытие выставки “Краски Азербайджана” в МГИМО
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Открытие выставки “Краски Азербайджана” в МГИМО
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Открытие выставки “Краски Азербайджана” в МГИМО
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Открытие выставки “Краски Азербайджана” в МГИМО
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
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