Ильхам Алиев: нам не нужна война

Президент Азербайджана прокомментировал вероятность возникновения новой войны на Южном Кавказе. Соответствующее заявление он сделал на военном параде в Ханкенди.

Азербайджан не испытывает потребности в новой войне, заявил президент страны Ильхам Алиев на параде, который прошел сегодня, в День Победы Азербайджана, в Ханкенди.

"Нам не нужна новая война"

– Ильхам Алиев

Глава государства подчеркнул, что Азербайджан уже добился своей цели, выполнил все задачи, которые заключались в восстановлении международного права, исторической справедливости и национального достоинства страны.

Однако, обратил внимание президент, тема строительства армии останется в числе приоритетов. Ильхам Алиев отметил, что забывать об этом не стоит.