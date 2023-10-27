Вестник Кавказа

МИД Турции поздравил Азербайджан с Днем Победы

МИД Турции поздравил Азербайджан с Днем Победы
Азербайджан продолжает принимать поздравления по случаю Победы в Отечественной войне. Так, поздравление народу Азербайджана направил МИД Турции.

Турецкое внешнеполитическое ведомство опубликовало поздравление, посвященное дню победы Азербайджана во Второй Карабахской войне.

«В третью годовщину освобождения Карабаха мы с энтузиазмом отмечаем День Победы наших братьев-азербайджанцев. Мы с благодарностью вспоминаем героев, погибших на пути к победе, а также ветеранов войны»

– МИД Турции

Три года назад в ходе 44-дневной Отечественной войны был освобожден от армянской оккупации город Шуша, имеющий большое духовное значение для азербайджанского народа.

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