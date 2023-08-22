Индия поможет Армении бороться с беспилотниками 

Индия передаст Армении системы для борьбы с БПЛА. Сумма заключенного контракта составляет свыше $40 млн.

Армения и Индия заключили контракт на приобретение системы борьбы с беспилотниками – ZADS. Об этом сообщают источники.

По их данным, сумма контракта оценивается в $41,5 млн. Согласно информации, компания Zen Technologies не только передаст Армении сами системы, но и научит операторов работать с ними, передает The Eurasian Times.

Источник отмечет, то возможность применения системы в настоящее время изучают сухопутные войска Индии.