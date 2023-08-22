Вестник Кавказа

Индия поможет Армении бороться с беспилотниками 

Беспилотник
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Индия передаст Армении системы для борьбы с БПЛА. Сумма заключенного контракта составляет свыше $40 млн. 

Армения и Индия заключили контракт на приобретение системы борьбы с беспилотниками – ZADS. Об этом сообщают источники. 

По их данным, сумма контракта оценивается в $41,5 млн. Согласно информации, компания Zen Technologies не только передаст Армении сами системы, но и научит операторов работать с ними, передает The Eurasian Times. 

Источник отмечет, то возможность применения системы в настоящее время изучают сухопутные войска Индии.

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