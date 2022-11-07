Страны G7 указали на выход из конфликта на Ближнем Востоке

Создание двух государств для двух народов – безальтернативная модель существования Израиля и Палестины, говорится в заявлении G7. Кроме того, страны семерки осудили атаку палестинских радикалов ХАМАС на Израиль. Также прозвучало требование отпустить заложников и взять гуманитарную паузу.

Страны-участницы «большой семерки» осудили атака палестинских радикалов ХАМАС на еврейское государство.

Также страны, входящие G7, потребовали от радикалов освободить пленных и согласиться на гуманитарную паузу в боевых действиях.

Кроме того, в заявлении стран подчеркнута безальтернативность создания двух государств для двух народов.

«Мы считаем, что соблюдение принципа "два государства для двух народов" - единственно возможный путь урегулирования конфликта»

– глава МИД Японии Ёко Камикава

Ранее власти Израиля заявили, что прекратят огонь по Газе только после того, как ХАМАС отпустит всех заложников.

Напомним, что накануне состоялся разговор лидеров Израиля и США, в ходе которого американский президент попросил власти еврейского государства взять паузу в боевых действиях в Газе.