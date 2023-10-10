Отношения между Азербайджаном и Арменией нормализуются без вмешательства Запада – Патрушев

Отношения между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения нормализуются после того, как западные страны прекратят вмешиваться в дела региона. Такое заявление сделал секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев сегодня на проходящей в российской столице встрече с коллегами из государств СНГ.
Чиновник сказал, что РФ действует в интересах налаживания отношений между республиками и предпринимает соответствующие меры. Он подчеркнул, что российская сторона поддерживает заключение соглашения о мире между АР и РА.
"Мы также заинтересованы в стабилизации ситуации в регионе Южного Кавказа, создании условий для его развития и укрепления взаимного доверия и сотрудничества"
– Николай Патрушев
Кроме этого, власти РФ выступают за соблюдение государственных границ и возобновление логистических связей между двумя странами региона.
"Практика показывает, что это возможно исключительно при условии невмешательства внерегиональных сил. Действия стран Запада провоцируют деградацию обстановки в регионе и способствуют сохранению в нем противоречий"
– Николай Патрушев