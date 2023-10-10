Вестник Кавказа

Отношения между Азербайджаном и Арменией нормализуются без вмешательства Запада – Патрушев

Отношения между Азербайджаном и Арменией нормализуются без вмешательства Запада – Патрушев
© Фото: Сайт Совета Безопасности РФ
Патрушев заявил, что Азербайджан и Армения могут наладить связь без вмешательства западных стран.

Отношения между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения нормализуются после того, как западные страны прекратят вмешиваться в дела региона. Такое заявление сделал секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев сегодня на проходящей в российской столице встрече с коллегами из государств СНГ. 

Чиновник сказал, что РФ действует в интересах налаживания отношений между республиками и предпринимает соответствующие меры. Он подчеркнул, что российская сторона поддерживает заключение соглашения о мире между АР и РА. 

"Мы также заинтересованы в стабилизации ситуации в регионе Южного Кавказа, создании условий для его развития и укрепления взаимного доверия и сотрудничества"

– Николай Патрушев 

Кроме этого, власти РФ выступают за соблюдение государственных границ и возобновление логистических связей между двумя странами региона. 

"Практика показывает, что это возможно исключительно при условии невмешательства внерегиональных сил. Действия стран Запада провоцируют деградацию обстановки в регионе и способствуют сохранению в нем противоречий"

– Николай Патрушев

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