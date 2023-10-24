Казахстан увеличит транзит российских нефти и газа

Транзит российской нефти через Казахстан в Китай превысит 100 млн т. Также стартовал транзит российского газа через Казахстан в Узбекистан.

Сотрудничество двух сторон в энергетике будет расширяться. Сотрудничество России и Казахстана в сфере энергетики продолжает и расширяется. Казахстан готов к увеличению транзитных поставок из России, сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

"Мы заинтересованы в полноценном использовании своего транзитного потенциала и готовы к дальнейшему увеличению объемов транспортировки российского газа"

– Токаев

Между казахстанской стороной и "Газпромом" неделю назад было подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве с горизонтом до 15 лет, напомнил он.

"Газовая отрасль играет особую роль в устойчивом социально-экономическом прогрессе наших государств. Поэтому поставки российского голубого топлива отвечают интересам всех участвующих сторон"

– Токаев

В октябре началась подача российского газа в Узбекистан через Казахстан. Кроме того, через Казахстан идет и другой российский энергоресурс - нефть. По словам казахстанского лидера в интервью "Известиям", в ближайшие 10 лет через территорию республики транзитом в Китай пройдет свыше 100 млн тонн нефти из РФ.

"Порядка 80% казахстанской нефти экспортируется на внешние рынки по российской территории (Каспийский трубопроводный консорциум)"

– Токаев