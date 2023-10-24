Израиль отказался прекращать огонь в Газе

Только после того, как все заложники будут освобождены, Израиль прекратит удары по сектору Газа. Об это заявил глава правительства страны.

Глава израильского правительства заявил, что власти еврейского государства не прекратят огонь по сектору Газа до тех пор, пока террористы ХАМАС не отпустят заложников. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства

«Я хочу еще раз прояснить и нашим врагам, и нашим друзьям, что прекращения огня не будет без возвращения наших заложников»

– Биньямин Нетаньяху

Далее он отметил, что в настоящее время израильские военные продолжают усиливать давление на палестинских радикалов.

«Бои в секторе Газа продолжаются с такой силой, какой ХАМАС никогда прежде не знал. Город Газа окружен, мы действуем внутри него, мы наращиваем давление на ХАМАС с каждым днем, с каждым часом»

– Биньямин Нетаньяху

Все заявления были сделаны Нетаньяху в связи с тем, что ровно месяц назад радикалы атаковали Израиль. В результате нападения на еврейское государство погибло по меньшей мере, 1,4 тыс человек.