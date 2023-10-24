Израиль отказался прекращать огонь в Газе

Глава израильского правительства заявил, что власти еврейского государства не прекратят огонь по сектору Газа до тех пор, пока террористы ХАМАС не отпустят заложников. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства
«Я хочу еще раз прояснить и нашим врагам, и нашим друзьям, что прекращения огня не будет без возвращения наших заложников»
– Биньямин Нетаньяху
Далее он отметил, что в настоящее время израильские военные продолжают усиливать давление на палестинских радикалов.
«Бои в секторе Газа продолжаются с такой силой, какой ХАМАС никогда прежде не знал. Город Газа окружен, мы действуем внутри него, мы наращиваем давление на ХАМАС с каждым днем, с каждым часом»
– Биньямин Нетаньяху
Все заявления были сделаны Нетаньяху в связи с тем, что ровно месяц назад радикалы атаковали Израиль. В результате нападения на еврейское государство погибло по меньшей мере, 1,4 тыс человек.