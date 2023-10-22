Махачев - лучший боец UFC

Ислам Махачев стал лучшим бойцом UFC вне зависимости от весовой категории. Он вытеснил с первой строчки Джона Джонса. Ранее Махачев защитил чемпионский пояс в бою с Александром Волкановски.

Российский чемпион UFC среди бойцов-легковесов Ислам Махачев стал лучшим бойцом организации вне зависимости от весовой категории, говорится на сайте промоушена.

Он вытеснил с первой строчки рейтинга американского тяжеловеса Джона Джонса, который отказался от поединка с соотечественником Стипе Миочичем из-за травмы. Тройку замыкает Александр Волкановски.

Напомним, 21 октября Махачев защитил чемпионский пояс UFC, одержав победу нокаутом над Волкановски.