Баку: 8 азербайджанских сел до сих пор оккупированы Арменией

МИД Азербайджана опубликовал заявление по случаю Дня Победы в Карабахской войне. В нем говорится, что 8 сел Азербайджана по-прежнему оккупированы Арменией. Ведомство призвало Ереван занять справедливую позицию.

Пресс-служба МИД Азербайджана опубликовало заявление по случаю Дня Победы в Карабахской войне.

В нем говорится, что, несмотря на то, что Азербайджан начал продвигать идею нормализации отношений между Баку и Ереваном, принимая меры по проведению масштабного восстановления и строительных работ, а также реинтеграции армянских жителей в азербайджанское общество, Армения выбрала путь терпения, который угрожает всему мирному процессу.

В МИД отметили, что Ереван не только не вывел свои силы, но и продолжал помогать незаконным формированиям на территории Азербайджана. Кроме того, Армения отказалась передать 8 азербайджанских сел, которые по-прежнему оккупированы.

В ведомстве напомнили, что антитеррористические мероприятия Азербайджана 19-20 сентября этого года стали ответом на игнорирование предупреждений Баку. Азербайджан положил конец существованию армянских НВФ и восстановил полный суверенитет

"В настоящее время, после того как существование армянских вооруженных сил и марионеточного режима, созданного Арменией на наших территориях, было прекращено, в регионе появились широкие возможности для мира и стабильности"

- МИД АР

Министерство призвало Ереван показать занять справедливую позицию в мирном процессе и признать, что альтернативы сотрудничеству и миру на Южном Кавказе нет.

Села в Газахе и анклавах должны быть освобождены

Политолог Ровшан Ибрагимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подчеркнул, что переговоры по деоккупации сел в Газахском районе и в анклавах ведутся с момента завершения Карабахской войны. "Этот вопрос постоянно обсуждается на всех платформах, начиная с конца 2020 года, как в многостороннем, так и в двухстороннем формате. В первом варианте Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года был пункт, предусматривавший освобождение деревень Газахского района, но в итоговом документе его не оказалось, видимо, из-за необходимости скорейшего подписания документа", - напомнил он.

"Армянская сторона сейчас регулярно подтверждает, что она привержена принципу территориальной целостности. На двустороннем формате Ереван передает Баку свое видение касательно того, как будет выглядеть заключительная версия мирного договора. Вне всякого сомнения, вопрос неприкосновенности территориальной целостности Азербайджана включен в повестку дня, и армянская сторона прорабатывает варианты ее соблюдения. Судя по тому, как армянская сторона реагирует, они знают, что Азербайджан настаивает на деоккупации сел в Газахе и в анклавах, у них об этом идут определенные дискуссии, как это должно быть сделано", - отметил Ровшан Ибрагимов.

"Азербайджан сейчас будет прикладывать максимум усилий к тому, чтобы завершить восстановление территориальной целостности – путем переговоров и избегая возможных эскалаций. На данный момент Баку рассматривает решение проблемы оставшихся под оккупацией сел дипломатическим способом, однако, как известно, право на самооборону все еще наличествует в международном праве. При этом, конечно, Азербайджан использует силу только в самый последний момент, когда противоположная сторона проявляет полную недоговороспособность, а пока острой ситуации нет", - заключил политолог.