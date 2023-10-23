Прокурор потребовал для Хачатряна 15 лет лишения свободы

Сегодня в Баку состоялось очередное заседание суда по делу Вагифа Хачатряна. Прокурор потребовал лишить свободы подсудимого сроком на 15 лет.

В процессе очередного судебного заседания по делу Вагифа Хачатряна прокурор потребовал от суда лишить свободы обвиняемого на 15 лет. Такое заявление сделал государственный обвинитель Мугеддес Султанов, в ходе своего выступления в Бакинском военном суде.

Мугеддес Султанов в своей речи рассказал о тяжких преступлениях, которые совершил подсудимый. Прокурор донес до представителей судебной власти, что факт преступлений был доказан в процессе судебных заседаний.

Прокурор сказал, что Вагиф Хачатрян обязан отбыть пять лет в тюрьме, а другую часть срока провести в исправительном учреждении строгого режима.

Вагиф Хачатрян обвиняется в преступлениях, которые он совершил в 1991 года в селе Мешали Ходжалинского района. Хачатрян вместе с преступной группировкой совершил убийство 25 человек и изгнал более 350 азербайджанцев из их домов.