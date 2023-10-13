Армения отказалась от еще одной встречи в рамках СНГ

Секретарь Совбеза Армении не приедет в Россию для участия во встрече с коллегами по СНГ. В октябре саммит глав СНГ решил не посещать премьер Пашинян.

Армянское руководство вновь отказывается участвовать в мероприятиях Содружества Независимых Государств (СНГ).

Стало известно, что назначенная на среду встреча секретарей Советов безопасности стран-участниц СНГ пройдет в Москве без представителя РА Армена Григоряна.

"Григорян не поедет в Москву и не примет участие в очередном заседании секретарей Советов безопасности государств-участников СНГ, которое состоится 8 ноября в столице Российской Федерации Москве"

– пресс-секретарь Григоряна Татевик Петросян

Отметим, что в середине октября саммит глав СНГ прошел без участия армянского премьер-министра Никола Пашиняна. Кроме того, на СМИД СНГ не приехал глава внешнеполитического ведомства Армении Арарат Мирзоян.