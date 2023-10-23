Грузия представила в Лондоне свой туристический потенциал

В Лондоне проходит международная выставка, в которой принимает участие Грузия. Страна демонстрирует свой туристический потенциал, на форуме представлены турфирмы и гостиницы страны.

Престижная Международная выставка World Travel Market 2023 открылась в Лондоне, в ней принимают участие грузинские компании, сообщает пресс-служба Национальной администрации туризма.

Как отметила глава администрации Майя Омиадзе, на выставке в Лондоне представлены около 20 туристических фирм и гостиниц Грузии. Она подчеркнула, что Грузии выпала возможность представить себя всему миру.

По ее словам, участие в форуме позволит стране зарекомендовать себя как интересное направление, а грузинский бизнес получит шанс установить партнерские и деловые связи.

В рамках выставки запланированы презентации и встречи с компаниями. Гости смогут ознакомиться с направлениями страны, посмотреть ролики о Грузии и узнать новое о национальных блюдах страны.