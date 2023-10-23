Астана: Россия - крупнейший торговый партнер Казахстана

В Казахстане считают, что Россия является крупным партнером страны. Там заявили, что двустороннее сотрудничество не должно вызывать опасений, а отношения идут на пользу странам.

Казахстанский вице-премьер Серик Жумангарин назвал Россию крупнейшим торговым партнером Казахстана, а сотрудничество Москвы и Астаны не должно вызывать опасений.

Он также рассказал о форуме межрегионального сотрудничества двух стран и визите президента РФ Владимира Путина в Казахстан. По его словам, подобные мероприятия, а также межрегиональные соглашения и торгово-экономические связи идут на пользу Москве и Астане.

"С начала экономика, потом политика. У нас товарооборот с Россией 27 млрд тенге, это крупнейший торговый партнер на сегодня"

- Серик Жумангарин

Жумангарин отметил, что Владимир Путин - это лидер страны, с которой Казахстан связывают добрососедские отношения.