Евро теряет позиции на старте торгов

Открытие торгов на Московской валютной биржи сегодня стартовало с заметного падения курса европейской валюты, а вот доллар и юань ненамного, но все же идут в рост.

Сегодня на открытии торгов Московской биржи после длинных выходных евро неожиданно пошел вниз – европейская валюта потеряла 11,5 копеек и сейчас торгуется за 98, 98 рубля.

А вот курс доллара пусть очень незначительно, но снова растет – американская валюта "потяжелела" на 0,25 копейки и сейчас стоит 92,40 рубля, передает ТАСС.

Растет и курс юаня – китайская национальная валюта подорожала на 0,1 копейки – до 12,68 рубля.