Раиси едет в Саудовскую Аравию на саммит ОИС

Иранский президент совершит визит в Саудовскую Аравию. В Эр-Рияде Эбрахим Раиси примет участие в саммите ОИС.

Президент Исламской Республики Иран станет одним из участников саммита Организации исламского сотрудничества – мероприятие состоится в Саудовской Аравии. Об этих планах Эбрахима Раиси пишут иранские СМИ.

Внеочередную встречу лидеров объединения Эр-Рияд примет в воскресенье 12 ноября.

О саммите ОИС

О проведении экстренного саммита ранее заявил секретариат ОИС. На повестке встречи будет война между Израилем и Палестиной.

Тегеран и Эр-Рияд уже контактировали в преддверии саммита. Главы МИД обеих стран обсудили подготовку по телефону. В ИРИ после беседы дипломатов заявили, что Раиси был в числе инициаторов саммита.

Отношения ИРИ и Саудовской Аравии

Напомним, после резкого охлаждения (в марте 2015 года) отношения Тегерана и Эр-Рияда стали восстанавливаться в этом году. В марте стороны достигли договоренности о восстановлении дипотношений. Кроме того, посольства стран должны были снова начать работу в течение двух месяцев. Посол Ирана начал работу в королевстве в начале сентября.