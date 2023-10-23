Азербайджан надеется: Армения не упустит уникальный шанс на мир

Азербайджанская сторона стремится к миру с Арменией, заявил глава МИД АР. По словам Джейхуна Байрамова, в Баку надеются, что Ереван не упустит существующий сейчас уникальный шанс.

Руководство Азербайджана нацелено на достижение мира с Арменией, сообщил министр иностранных дел АР.

"Мы ожидаем конструктивного подхода и ответных шагов противоположной стороны"

– Джейхун Байрамов

Дипломат подчеркнул: освобождение азербайджанских земель, а также тот факт, что Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет, раскрывает новые перспективы для армяно-азербайджанской нормализации, передает "Интерфакс-Азербайджан".

Министр убежден, что такая ситуация выгодна не только Баку и Еревану, но и всему региону, а также внерегиональным игрокам.

Глава МИД отметил, что азербайджанская сторона нацелена на мир. По словам Байрамова, он рассчитывает, что Ереван не упустит этот "уникальный шанс".