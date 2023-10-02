Глава армянского Генштаба и замглавы ВС США в Европе обсудили сотрудничество

Встреча высокопоставленных представителей военного руководства Армении и США прошла в Германии. На ней американский командир заявил о готовности поддержать реформы в армянской армии.

Сотрудничество между Арменией и США в военной сфере обсудили на встрече в германском Штутгарте первый замглавы Минобороны Армении, начальник Генштаба Эдвард Асрян и замкомандира Европейского командования армии США Стивен Башам. Сообщение о встрече распространило армянское оборонное ведомство.

Переговоры прошли в штаб-квартире Еврокомандования американских ВС 3 ноября.

В ходе беседы представитель Еревана подробно рассказал о реформах, которые проводятся в ВС Армении. Асрян поведал, что власти Армении ожидают, что Вашингтон поддержит реализацию этих изменений.

"Стивен Башам выразил готовность США продолжать содействие текущим программам сотрудничества, а также инициировать новые направления сотрудничества по следующим сферам: профессионализация вооруженных сил, укрепление профессионального сержантского состава, модернизация системы управления, миротворчество, военная медицина, военное образование и боевая подготовка, учения и прочее"

– МО Армении

Кроме того, в ходе беседы рассматривались и аспекты безопасности в регионе.