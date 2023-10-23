Азербайджан превратит Зангилан в город-парк

Появились подробности о том, как будет развиваться город Зангилан. Генплан развития до 2040 года был утвержден неделю назад.

Зангилан, освобожденный от оккупации 20 октября 2020 года, планируется превратить в город-парк, информирует Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана.

Сегодня город возрождается после многолетней оккупации, разработан и утвержден генеральный план Зангилана, участие в создании которого приняли Бакинский государственный проектный институт и международная градостроительная организация из Швейцарии sa_partners.

Город планируется превратить в центр логистики, туризма и торговли, здесь будут применяться инновационные технологии и «зеленая» энергетика.

Зангилан - стратегический пункт, он расположен над международным транспортным коридором, что поможет быстрому развитию. Город уже обзавелся современным Международным аэропортом, вскоре он обрастет магистральными железными и автомобильными дорогами. Все это позволяет говорить о том, что Зангилан станет важным региональным логистическим центром.

Жизнь в «умном городе» обещает быть комфортной, а архитектура красивой. В Зангилане будет много зеленых зон, а современные здания, не нарушающие живописных ландшафтов, сделают городскую среду комфортной.

Зеленые насаждения в Зангилане займут 40,5% территории при общей площади города 333 га. Проживать в Зангилане будут 16 тыс человек.

В городе планируется возвести центральную районную больницу и амбулаторную поликлинику, административное здание, культурный центр. Для детей будут построены четыре дошкольных образовательных учреждения на 960 мест и три общеобразовательных школы на 2 880 мест. Кроме того, в освобожденном городе появится Комплекс музеев оккупации и победы.

Будет построено 29 км внутригородской улично-дорожной сети и 14,6 км велосипедных дорожек.

В архитектуре Зангилана будет превалировать минимализм вкупе с национальными традициями. Здания планируется возводить из местных материалов, в оформлении фасадов будут использоваться натуральный камень и деревянные элементы.

Восстановление Зангилана

Первые проекты уже реализованы в рамках генплана города. Построены Международный аэропорт и Зангиланский конференц-центр. Заложен фундамент четырех жилых кварталов на 630 семей, стартовало строительство средней школы на 960 мест и детского сада на 160 мест. Кроме того, уже реализуются проекты Центральной больницы, здания городской администрации, Комплекса музеев оккупации и победы.