Турция установила рекорд по экспорту

В прошлом месяце экспорт Турции приблизился к $23 млрд и оказался рекордным. Также установлен рекорд по экспорту с начала года.

Турция бьет рекорды по поставкам за рубеж, соответствующей информацией поделился глава турецкого Минторга Омер Болат.

"В октябре текущего года наш экспорт вырос в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 7,4%, до $22,9 млрд. Таким образом, мы в октябре достигли самых высоких экспортных показателей в истории"

– Болат

Рекорд установлен и по экспорту с начала года. За десять месяцев турецкий экспорт достиг $254,4 млрд. По итогу года планируется преодолеть планку в $265 млрд, передает местный телеканал TRT Haber.