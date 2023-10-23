В глубине Узбекистана произошло землетрясение-5

В Узбекистане случилось землетрясение, сходное с недавним катаклизмом в Непале, однако оно поразило безлюдную местность и обошлось без жертв и разрушений.

Как рассказали сегодня утром в МЧС Узбекистана, в глубине территории республики, в Бухарской области, произошло землетрясение. Его магнитуда достигла 5,0.

Единственный упомянутый узбекскими сейсмологами географический ориентир – казахстанский мегаполис Алматы, причем подземные толчки имели место в 1,2 тыс км от города.

Землетрясение было относительно глубоким – его очаг зародился на расстоянии 15 км от поверхности. Время сейсмического события – два часа ночи по московскому времени.

Данных о каких-либо разрушениях или жертвах отсутствуют.

Напомним, что два дня назад, в ночь на 4 ноября, сходное по магнитуде (5,7) землетрясение произошло в Непале, рядом с индийской границей. Оно оказалось разрушительным и унесло жизни более 100 человек.