Рейс из Германии в Японию экстренно сел в Азербайджане

Баку принял сегодня экстренную посадку международного рейса Мюнхен-Токио из-за резкого ухудшения здоровья у одного из пассажиров. После госпитализации пострадавшего в бакинскую больницу рейс отправился из Азербайджана в Японию.

Как рассказали в Международном аэропорту Гейдар Алиев, бакинская воздушная гавань приняла сегодня экстренную посадку рейса "Люфтганзы", перевозившего пассажиров из Мюнхена в Токио.

Капитан авиалайнера был вынужден связаться с Баку после того, как у одного из пассажиров возникли тяжелые проблемы со здоровьем. Аэропорт Гейдар Алиев немедленно отреагировал на запрос и принял незапланированный рейс с соблюдением всех международных стандартов.

Самолет пробыл в Баку всего полтора часа: в 18:29 по московскому времени он совершил посадку, а в 20:02 уже вылетел в Токио.

Заболевший пассажир оказался в нетранспортабельном состоянии, поэтому он остался в Азербайджане и был срочно госпитализирован в одну из бакинских больниц.