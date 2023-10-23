Турция хочет забрать до тысячи онкобольных из сектора Газа

Минздрав Турции объявил о плане вывезти из сектора Газа не менее 1 тыс тяжелобольных людей, в особенности с различной онкологией. Для этого уже снаряжены медицинские корабли, осталось лишь организовать перевозку пациентов в Египет через ППП "Рафах".

Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа объявил сегодня о планах Анкары вызволить из сектора Газа не менее 1 тыс людей с тяжелыми болезнями, прежде всего с различными формами онкологических заболеваний. Все они требуют немедленной и дорогостоящей медицинской помощи.

Для этого Турции необходимо добиться их организованного вывоза через ППП "Рафах" из Газы в Египет. Частично они уже организованы – речь идет о корпусе пациентов Клиники Дружбы Турции и Палестины, которая не может больше работать из-за боевых действий и инфраструктурной блокады со стороны Израиля.

После того, как Анкара сможет добиться их перевозки на египетскую территорию, она заберет их в свои клиники спецтехникой турецкого Минздрава – как самолетами, так и кораблями.

Для этого турецкие власти уже приготовили два медицинских судна к отправке в Египет, и Египет предоставил им необходимый допуск в свои порты. Осталось лишь вывезти больных и раненых из зоны боевых действий.