Али Хаменеи принял политического лидера ХАМАС за закрытыми дверями

Глава политического крыла ХАМАС был принят сегодня лидером ИРИ Али Хаменеи. Иранские СМИ не приводят иных деталей, кроме обращения Хаменеи к мусульманским странам с требованием помочь сектору Газа.

Иранские СМИ рассказали сегодня о личных переговорах главы Исламской Республики Иран Али Хаменеи и политического лидера ХАМАС Исмаила Хании. Встреча состоялась в Тегеране, в резиденции Хаменеи.

Исмаил Хания прибыл в Тегеран по запросу иранских властей для обсуждения дальнейшего будущего Палестины в свете войны ХАМАС с Израилем. По результатам переговоров Иран не объявил о каких бы то ни было мерах практической поддержки хамасовцев.

При этом Али Хаменеи вновь обратился к другим мусульманским государствам и межгосударственным структурам с требованием "решительных действий" и "практической поддержки" сектора Газа, не уточняя, как именно он видит эти действий и поддержку.

Напомним, что Тегеран принципиально отвергает обвинения в практической помощи ХАМАС во время атаки на Израиль 7 октября и в последующие дни боевых действий на израильской территории и в секторе Газа. США не подтверждают какую-либо связь между терактами хамасовцев и антиизраильской политикой Ирана.