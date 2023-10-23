Нетаньяху объявил о войне до победного конца

Биньямин Нетаньяху, беседуя с летчиками-бомбардировщиками, заявил, что Израиль не прекратит боевые действия, пока не победит – и это должны понимать во всем мире.

Председатель правительства Израиля Биньямин Нетаньяху провел сегодня встречу с пилотами бомбардировщиков на одной из национальных военных авиабаз и объявил о конечных целях боевых действий в секторе Газа.

Он подчеркнул, что военная операция в Газе не будет остановлена, пока Израиль не добьется полной победы над ХАМАС, что включает в себя освобождение всех захваченных хамасовцами граждан.

В связи с этим он косвенно обратился к международным игрокам с заявлением, что Израиль не будет прислушиваться к призывам прекратить войну до тех пор, пока его условия не будут выполнены.

"Я также хочу, чтобы вы знали об одной вещи, которую мы не сделаем, — не будет прекращения огня без возвращения заложников, пусть это вообще уйдет из лексикона. Мы говорим это нашим врагам и нашим друзьям"

– Биньямин Нетаньяху

В связи с этим он добавил, что у современного израильского государства нет другого пути, кроме победы над ХАМАС, что, по его словам, сегодня должно быть понятном всем.

Напомним, что ХАМАС со своей стороны предлагает не возвращение заложников, а взаимный обмен пленными.