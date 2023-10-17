Махмуд Аббас готов взять сектор Газа в свои руки

Махмуд Аббас, принимая Энтони Блинкена в Рамалле, согласился, что после ликвидации ХАМАС Израилем его партия ФАТХ должна будет взять на себя руководство сектором Газа.

Сегодня в Рамалле прошли переговоры палестинского президента Махмуда Аббаса и госсекретаря США Энтони Блинкена. Их темой стало будущее Палестины.

Блинкен, подчеркнув, что США выступают против насильственного переселения палестинцев из сектора Газа, обратил внимание, что всеми землями Палестины должна руководить одна организация, и после уничтожения Израилем ХАМАС такой организацией должна статья возглавляемая Аббасом партия ФАТХ.

В ответ Махмуд Аббас сообщил, что его команда готова возобновить руководство сектором Газа с целью стабилизации обстановки в регионе. Он отметил, что Газа – это безусловная часть палестинского государства, как и Западный берег реки Иордан.

По данным Washington Post, они также согласились в том, что Западным берег реки Иордан должен быть дополнительно стабилизирован на фоне боевых действий в секторе Газа, в том числе с точки зрения неправомерных действий против местных палестинцев. Блинкен вновь объявил, что США привержены урегулированию по схеме создания двух государств.