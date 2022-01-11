Азербайджанский спортсмен стал пятикратным чемпионом мира по карате

Спортсмен из Азербайджана в пятый раз стал чемпионом мира по ашихара-карате.

Каратист из Азербайджана 28-летний Муса Мусазаде в пятый раз получил звание чемпиона мира по ашихара-карате. Азербайджанский спортсмен победил в весовой категории 60 кг на чемпионате в японском городе Мацуяме.

Также отмечается, что в соревнованиях принимали участие Вюсал Аббасов и Афсар Атакишиев в категории 14-15-летних спортсменов. Им было присуждено второе призовое место.

Еще один азербайджанский спортсмен Фарман Рагимов заработал бронзовую медаль на проходящем чемпионате по ашихара-карате.