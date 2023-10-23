Россия отправила очередную партию помощи в Палестину

Представители МЧС РФ привезут очередную партию гумгруза для граждан Палестины.

МЧС России организовало очередную отправку гумпомощи для граждан Палестины. Сегодня с грузом помощи на борту отправились самолеты ИЛ-76 из воздушной гавани в Грозном.

Самолеты МЧС приземлятся в аэропорту Египта, где груз будет отдан Египетскому обществу Красного полумесяца. Далее члены гумобъединения отправят груз гражданам сектора Газа.

В этот раз спасатели везут 60 тонн гумпомощи, в которую вошли: спальные принадлежности, продукты и гигиенические средства.

Ранее российскими спасателями уже был привезен груз для Палестины в объеме 28 тонн. Тогда представители МЧС РФ привезли медицинские препараты, средства для остановки кровотечения и перевязочные материалы.