Вестник Кавказа

Россия отправила очередную партию помощи в Палестину

Россия отправила очередную партию помощи в Палестину
© Фото: МЧС России
Представители МЧС РФ привезут очередную партию гумгруза для граждан Палестины.

МЧС России организовало очередную отправку гумпомощи для граждан Палестины. Сегодня с грузом помощи на борту отправились самолеты ИЛ-76 из воздушной гавани в Грозном.

Самолеты МЧС приземлятся в аэропорту Египта, где груз будет отдан Египетскому обществу Красного полумесяца. Далее члены гумобъединения отправят груз гражданам сектора Газа.

В этот раз спасатели везут 60 тонн гумпомощи, в которую вошли: спальные принадлежности, продукты и гигиенические средства.

Ранее российскими спасателями уже был привезен груз для Палестины в объеме 28 тонн. Тогда представители МЧС РФ привезли медицинские препараты, средства для остановки кровотечения и перевязочные материалы.

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