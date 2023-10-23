Глава Госдепа США направляется в Турцию

В рамках ближневосточного турне глава Госдепа США посетит Турцию. Здесь он обсудит международную повестку, в частности, разрешение палестино-израильского кризиса.

Глава Госдепартамента США совершит рабочий визит в Анкару, где проведет серию встреч. Планируется, что он обсудит с турецкими коллегами ситуацию на международном треке.

Также он намерен обсудить защиту мирных жителей и Израиля, и палестинского анклава.

В этой связи США заявили о намерении увеличить количество помощи мирным палестинцам. Кроме того, дипломаты обсудят варианты разрешения двустороннего конфликта, в том числе путем налаживания отношений Палестины и еврейского государства.

Затем глава американского дипведомства продолжит ближневосточное турне.