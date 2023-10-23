Турция работает над механизмом для урегулирования в секторе Газа

Турция готова стать гарантом безопасности в секторе Газа. В настоящее время Анкара занимается разработкой нового механизма безопасности для урегулирования конфликта между сторонами.

Турция ведет работу по созданию нового механизма безопасности для урегулирования между Израилем и Палестиной. Об этом заявил в субботу президент республики, выступая на саммите Организации тюркских государств.

По словам Реджепа Тайипа Эрдогана, страна готова стать гарантом по ситуации в Газе.

"Мы говорили и говорим о гарантах с самого начала этих событий. Мы говорили, что если у Турции есть обязанность гаранта, то мы готовы взять на себя эту обязанность, мы можем быть страной-гарантом"

– глава государства.

Он подчеркнул, что республика должна сыграть ведущую роль в данном вопросе.

"В какой форме это будет происходить, покажет время. Это будет иметь измерение безопасности, это будет иметь политическое измерение, и наряду со всем этим, это уже имеет историческое и культурное измерение"

– президент Турции