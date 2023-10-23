Азербайджан разминировал более 100 тыс га освобожденных территорий

Азербайджану после Отечественной войны удалось расчистить от мин уже свыше 100 тыс га освобожденных от оккупации территорий. За это время взрывчатые вещества унесли жизни 65 человек

Азербайджан в послевоенное время расчистил 106 938,1 га освобожденных от оккупации земель. Такое заявление сделал председатель правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию.

"В результате на 106 938,1 га было выявлено и обезврежено 30 539 противопехотных мин, 18 303 противотанковых мин, 56 646 неразорвавшихся боеприпасов общей численностью 105 488 единиц"

– Вугар Сулейманов.

По его словам, к настоящему времени удалось очистить от взрывчатых веществ 53 тыс га земель, предназначенных для сельского хозяйства, 20,1 тыс га – для развития жилой инфраструктуры, 6,2 тыс га – для энергетических проектов, а также 5,7 тыс га – для транспортной инфраструктуры.

Он также обратил внимание на то, что на данный момент республика является одной из самых загрязненных взрывчатками стран мира. Сулейманов рассказал, что с момента окончания Отечественной войны взрывчатые вещества унесли жизни 65 человек, различные ранения получил 271 гражданин.

"В период оккупации азербайджанских территорий, Карабах и Восточный Зангезур, являвшиеся самыми экологически чистыми и красивыми природными регионами нашей страны, были разрушены армянскими вооруженными формированиями. По приблизительным оценкам, эти территории загрязнены около 1,5 млн мин и взрывчатых веществ"

– председатель правления ANAMA.

Он уточнил, что это примерно 480 тонн пластиковой массы с вредными веществами.