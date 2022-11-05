В России отмечают День народного единства

Сегодня в России празднуют День народного единства. Этот праздник был учрежден в 2004 году, а впервые его отметили годом позже.

В субботу, 4 ноября, в России отмечается День народного единства, который впервые отпраздновали в стране в 2005 году.

Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России и учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

В новейшей истории России День народного единства стали вместо Дня примирения и согласия 7 ноября, который до 1996 года отмечался как День Великой Октябрьской социалистической революции.

Поздравления президента и мэра

Накануне всех россиян поздравил с наступающим праздником президент страны Владимир Путин. Выступая на встрече с новым составом Общественной палаты РФ, глава государства отметил, что единство народа было ключевым на всех переломных этапах России.

"В самом названии этого праздника заложен его глубокий смысл: День народного единства. Я, во-первых, всех вас поздравляю с этим праздником и всех граждан нашей страны"

– Владимир Путин

Сегодня президент возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади. В церемонии также поучаствовали представители религиозных конфессий, общественных и молодежных организаций.

Свои поздравления по случаю праздника москвичам адресовал мэр города Сергей Собянин. В своем Telegram-канале градоначальник подчеркнул, что этот праздник призывает к сплоченности перед лицом испытаний.

"С Днем народного единства, дорогие москвичи! Этот праздник напоминает нам о героических страницах истории нашей страны. И призывает к сплоченности перед лицом испытаний... Мы – вместе. Мы – едины. И это единство заряжает каждого из нас энергией для больших дел на благо города и страны"

– мэр Москвы

Он пожелал жителям столицы крепкого здоровья и благополучия.

На странице мэра также сказано, что 4 и 6 ноября парковки в столице будут бесплатными. При этом в воскресенье платная парковка будет только на улицах с тарифами 380 и 450 руб./час.

"В День народного единства - 4 ноября - на улицах Москвы парковка будет бесплатной. В нерабочий понедельник - 6 ноября – за нее тоже платить не нужно. А вот 5-го будет действовать воскресный режим - платно только на улицах с тарифами 380 и 450 руб."

– Сергей Собянин

Что касается парковок со шлагбаумом, то в эти дни они будут работать в обычном режиме.

Жители и гости Москвы сегодня также не смогут посетить мавзолей Ленина. Из-за подготовки к госмероприятиям попасть в мавзолей и к некрополю у Кремлевской стены будет нельзя.

Куда сходить?

При этом субботу и в последующие два дня москвичам обещают масштабные праздничные мероприятия. В частности, на ВДНХ сегодня открывается выставка-форум "Россия", посетители которой смогут узнать о важнейших достижениях страны. К 4 ноября тут возвели 166-метровый выставочный тоннель, который повествует о российских регионах. Выставка будет открыта до апреля.

В Парке Горького в субботу и воскресенье будет открыт квест под названием "Город чудный, город древний". С его помощью можно в игровой форме изучить историю российской столицы и поподробнее узнать об архитектурных объектах парка.

В праздничный день можно будет также принять участие в турнире по шахматам и шашкам, организованном в парке "Сокольники". А в отделении культурного центра "Оптимиста" обещают дать поиграть всем желающим на русских народных инструментах.