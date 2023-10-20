Всемирно известный клуб путешественников прибыл в Карабах

Группа из полсотни туристов, представляющих 26 стран мира, прибыла в Карабах. Свой трехдневный визит в регион они начали с посещения Физули и Шуши.

В субботу, 4 ноября, всемирно известный международный клуб путешественников NomadMania начал свой визит в Карабах.

Группа путешественников из 26 стран прибыла на освобожденные земли в преддверии третьей годовщины победы Азербайджана в Отечественной войне. В состав делегации из 50 человек вошли представители Австрии, Венгрии, Германии, Швейцарии, США, Канады, Испании и других государств.

В рамках трехдневной поездки они побывают в Карабахе, Восточном Зангезуре, Агдамском, Кельбаджарском, Лачинском, Зангиланском и Джебраильском районах. Свой визит они начали с посещения Физули, где ознакомились с актами вандализма, совершенными во время оккупации, а также с ходом восстановительных работ на освобожденных землях. После этого путешественники направились в Шушу.

За последние несколько лет в Карабахе и Восточном Зангезуре побывали команды основных международных сетей путешественников. Это 9-й по счету подобный визит.