Вестник Кавказа

Израиль нейтрализовал 10 влиятельных палестинских командиров

Израиль нейтрализовал 10 влиятельных палестинских командиров
© Фото: Сайт ЦАХАЛ
Израильская армия ликвидировала десять палестинских командиров, которые участвовали в организации нападения на страну 7 октября.

Армией Израиля с начала военной операции в секторе Газа были нейтрализованы десять влиятельных командиров палестинского военного движения ХАМАС. Об этом на официальной странице ЦАХАЛ сообщил контр-адмирал израильской армии Даниель Хагари. 

По его данным нейтрализованные военные были зачинщиками вооруженного нападения на территорию Израиля 7 октября. Хагари подчеркнул, что ЦАХАЛ продолжит работу по ликвидации участников палестинского движения ХАМАС. 

Палестино-израильский конфликт разгорелся с новой силой 7 октября в результате комбинированной атаки со стороны сектора Газа.

Палестинская сторона применила ракетные снаряды для обстрела израильской стороны, после чего на территорию Израиля проникли члены военной палестинской группировки ХАМАС. 
В связи с этим Израиль объявил о состоянии войны и объявил о массовом призыве резервного запаса.

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