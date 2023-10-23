Израиль нейтрализовал 10 влиятельных палестинских командиров

Израильская армия ликвидировала десять палестинских командиров, которые участвовали в организации нападения на страну 7 октября.

Армией Израиля с начала военной операции в секторе Газа были нейтрализованы десять влиятельных командиров палестинского военного движения ХАМАС. Об этом на официальной странице ЦАХАЛ сообщил контр-адмирал израильской армии Даниель Хагари.

По его данным нейтрализованные военные были зачинщиками вооруженного нападения на территорию Израиля 7 октября. Хагари подчеркнул, что ЦАХАЛ продолжит работу по ликвидации участников палестинского движения ХАМАС.

Палестино-израильский конфликт разгорелся с новой силой 7 октября в результате комбинированной атаки со стороны сектора Газа.

Палестинская сторона применила ракетные снаряды для обстрела израильской стороны, после чего на территорию Израиля проникли члены военной палестинской группировки ХАМАС.

В связи с этим Израиль объявил о состоянии войны и объявил о массовом призыве резервного запаса.