11-й саммит ОТГ примет Бишкек

Саммит Организации тюркских государств, проходивший в столице Казахстана Астане, подвел итоги. Следующую, 11-ю по счету встречу лидеров государств примет столица Киргизии.

Очередной, 11-й по счету саммит Организации тюркских государств (ОТГ) в 2024 году пройдет в Киргизии, заявил сегодня на 10-й встрече лидеров стран объединения в Астане президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

На юбилейном саммите, проходившем в столице Казахстана, лидеры стран ОТГ подписали декларацию и Астанинский акт, передает ТАСС.

"Я выдвинул инициативу о награждении президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Высшим орденом тюркского мира за большой вклад в развитие тюркских народов"

- Касым-Жомарт Токаев

Как заявил киргизский президент Садыр Жапаров, нынешний саммит проходит в кризисное время, и у его участников есть все возможности достигнуть поставленных целей, используя политическую волю и экономический потенциал.

"Призываю создавать более лояльные условия для производителей и бизнесменов тюркских государств. Проведение бизнес-форумов доказывает наличие интересов в реализации совместных проектов"

- Садыр Жапаров

Также Жапаров предложил лидерам стран ОТГ активнее работать по развитию туристических маршрутов и объявить киргизский Джалал-Абад туристическим центром тюркского мира.