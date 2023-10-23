Боевики ХАМАС заявили о готовности к компромиссу с Израилем

Руководство ХАМАС готово отпустить заложников. Об этом сообщил один из руководителей палестинских радикалов. Заявление прозвучало на фоне данных о том, что израильские военные заняли Газу.

Боевики палестинского радикального движения ХАМАС заявили о готовности к полному компромиссу по поводу обмена пленными с еврейским государством.

«Мы хотим, чтобы эти люди вернулись домой. <...> Кроме того, мы хотим, чтобы наши заключенные сейчас же отправились домой. Поэтому я думаю, что сейчас мы готовы к полному компромиссу»

– Гази Хамад

По его словам, что радикалы готовы освободить заложников из числа военных и гражданских.

Отменим, что данное заявление прозвучало на фоне данных о том, что войска Армии обороны Израиля вошли на территорию палестинского анклава.