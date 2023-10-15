Ильхам Алиев: Азербайджан - надежная страна между Азией и Европой

Ильхам Алиев сообщил, что Азербайджан вложил в экономику тюркских государств более $20 млрд. Он отметил, что страна вносит ценный вклад в работу коридора "Восток-Запад".

Азербайджанский президент Ильхам Алиев выступил на десятом саммите Организации тюркских государств, который в этом году проходит в Астане.

Говоря о взаимодействии, он отметил, что Азербайджаном было вложено более $20 млрд в экономику тюркских стран, основная часть приходится на Турцию. Глава государства добавил, что в этом году Азербайджан увеличил товарооборот со странами-членами ОТГ на 40%.

"В контексте развития наших отношений особое место занимают сферы транспорта и логистики. Азербайджан зарекомендовал себя в качестве надежной транзитной страны между странами Центральной Азии и турецким и европейским рынками"

- Ильхам Алиев

Алиев подчеркнул, что Азербайджан вносит большой вклад в работу транспортного коридора Восток-Запад. При этом президент заявил о важности наращивания сотрудничества в безопасности, обороне и промышленности в рамках ОТГ.

Далее глава государства рассказал о восстановлении освобожденных территорий Азербайджана. Он напомнил, что после завершения 44-дневной войны в 2020 году Баку приступил к широкомасштабным восстановлениям земель.

"В этих целях из бюджета Азербайджана уже израсходованы средства в объеме $7 млрд. В следующем году планируется выделить не менее $2,4 млрд"

- Ильхам Алиев

Кроме того, Алиев сообщил, что в азербайджанские города Лачин и Физули уже возвращаются беженцы. Он добавил, что свыше 140 тыс мирных граждан вернутся в Карабахский экономический район и Восточный Зангезур до конца 2026 года.