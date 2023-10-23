Вестник Кавказа

ЦАХАЛ ликвидировал ключевого командира ХАМАС

ЦАХАЛ ликвидировал ключевого командира ХАМАС
ВС Израиля сообщила об уничтожении ключевого командира ХАМАС. Также были уничтожено несколько боевиков из числа палестинских радикалов.

Пресс-служба ЦАХАЛ проинформировала о ликвидации командующего батальоном ХАМАС. Отмечается, что он с начала эскалации занимался управлением боями в Газе.

«Истребители ЦАХАЛ, действуя на основании точных данных разведки общей службы безопасности и ЦАХАЛ, уничтожили Мустафу Далула, командующего батальоном "Сабра Тель аль-Хава"… В последние годы Далул занимал ряд должностей в батальоне и бригаде ХАМАС в городе Газа»

 - ЦАХАЛ 

Кроме того, сообщается, что также бойцы армии обороны еврейского государства ликвидировал террористов, пытавшихся атаковать ВС Израиля.

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