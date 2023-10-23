В Астане стартовали переговоры президентов Азербайджана и Турции

Лидеры Азербайджана и Турции начали переговоры в Астане. На повестке – двустороннее сотрудничество и ситуация на мировой арене.

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган начали переговоры в Астане.

Напомним, что в пятницу, 3 ноября, в столице Казахстана открылся юбилейный 10-й саммит глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).

Планируется, что в рамках мероприятия участники саммита подпишут многосторонние документы в сфере чрезвычайных ситуаций и метрологии. Кроме того, будут подписаны совместный план действий по реализации программы транспортного сообщения ОТГ, а также Астанинский акт и Декларация Астанинского саммита.

По итогам саммита председательство в ОТГ перейдет от Узбекистана к Казахстану.