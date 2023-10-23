Израиль разрывает все контакты с сектором Газа

Военно-политическим кабмином Израиля принято решение разорвать все контакты с сектором Газа. Об этом информирует канцелярия премьера.
"Израиль прекращает все контакты с сектором Газа. Палестинских рабочих из Газы больше не будет (в Израиле), а рабочие, находившиеся в Израиле в день начала войны, будут возвращены в Газу"
– канцелярия
Там также сообщили о прекращении финансирования.
"Военно-политический кабинет принял решение вычесть из денежных переводов палестинской автономии все средства, предназначенные для сектора Газа, в дополнение к осуществляемому в соответствии с законом вычету средств, выплачиваемых террористам и их семьям"
– говорится в тексте