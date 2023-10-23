США расширили связанный с Россией санкционный список

Соединенные Штаты расширяют санкции в отношении России. Об этом сказано в опубликованном 2 ноября сообщении американского Минфина.
В обновленный список попали около 200 юрлиц. В частности, ограничительные меры коснулись завода "Арктик СПГ-2", МГТУ имени Н.Э. Баумана, компании АФК "Система", инфраструктурной корпорации "Аеон", а также ряда других компаний и нескольких банков, включая "Русский стандарт".
Помимо этого, санкции затрагивают 30 физлиц. В список включены два заместителя главы Минпромторга, конструктор Захаров, принимавший участие в разработке БПЛА "Ланцет", и многие другие.
Кроме того, в Минфине уточнили, что до 31 января следующего года будет действовать разрешение, дающее возможность американцам платить налоги в России.
В ведомстве подчеркнули, что целью новых ограничительных мер является российский ВПК и структуры, оказывающие ему поддержку.