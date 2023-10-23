Турецкие войска могут войти в Газу

ВС Турции могут войти в Сектор Газа для оказания гуманитарной помощи местным жителям. Также страна готова восстановить анклав за счет иностранных организаций.

Партия Новой партии благоденствия направила в парламент Турции прошение о возможности ввода войск на территорию палестинского анклава.

В документе говорится о том, что срок размещения ВС Турции в палестинском анклаве должен составить один год.

«Границы, масштабы миссии и число солдат будут определены президентом в соответствии со статьей 92 конституции»

– лидер Новой партии благоденствия Турции Фатих Эрбакан

Уточняется, что цель введения войск – оказание гуманитарной помощи мирному населению анклава.

Ранее в Турции заявляли о готовности восстановить палестинский анклав силами турецких специалистов за счет иностранного финансирования. Также выражалась готовность создать там два десятка госпиталей.