Зангезурский коридор будет полезен всем странам региона – министр Турции

Турецкий министр транспорта уверен, что Зангезурский коридор будет способствовать развитию всего региона. Он предложил отказаться от политических подходов и начать думать о развитии торговых отношений.

Зангезурский коридор один из важнейших маршрутов между Турцией и Азербайджаном. Его открытие положительно скажется на развитии рыночной сферы региона. Об этом заявил глава Министерства транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу. Он отметил, что сейчас странам лучше сконцентрироваться на вопросах торговли.

"Необходимо отказаться от политических подходов и подумать о развитии торговых связей"

– Абдулкадир Уралоглу

Министр подчеркнул, что новый транспортный маршрут поможет напрямую связать Турцию с Азербайджаном, это укрепит связь между государствами. Сейчас турецкими властями ведется активная работа над проектом строительства дороги.

"Мы завершили тендер по Ыгдыру и Карсу. Также начинаем работать над деталями"

- Абдулкадир Уралоглу

Уралоглу отметил, что есть несколько вариантов, по какому направлению может пойти маршрут, и все они беспроигрышные. Чиновник уверен, что Зангезурский коридор принесет пользу любой стране, по территории которой он будет проходить.

Также министр подчеркнул, что Турция заинтересована в том, чтобы завершить строительство дороги в кратчайшие сроки.