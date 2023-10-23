Вестник Кавказа

Москва еще раз настаивает на встрече глав МИД РФ, Азербайджана и Армении

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Мария Захарова вновь заявила о готовности Москва принять глав МИД Азербайджана и Армении. Она отметила, что Россия приветствует любые контакты Баку и Еревана.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова еще раз заявила о готовности Москвы провести встречу глав внешнеполитических ведомств России, Азербайджана и Армении.

"В ближайшее время мы готовы организовать в Москве трехсторонюю встречу министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении"

- Мария Захарова

Отвечая на вопрос по поводу встречи премьеров Азербайджана и Армении в Тбилиси, она отметила, что Россия приветствует любые контакты Баку и Еревана, которые положительно влияют на мирные процессы на Южном Кавказе.

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