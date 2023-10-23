Москва еще раз настаивает на встрече глав МИД РФ, Азербайджана и Армении

Мария Захарова вновь заявила о готовности Москва принять глав МИД Азербайджана и Армении. Она отметила, что Россия приветствует любые контакты Баку и Еревана.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова еще раз заявила о готовности Москвы провести встречу глав внешнеполитических ведомств России, Азербайджана и Армении.
"В ближайшее время мы готовы организовать в Москве трехсторонюю встречу министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении"
- Мария Захарова
Отвечая на вопрос по поводу встречи премьеров Азербайджана и Армении в Тбилиси, она отметила, что Россия приветствует любые контакты Баку и Еревана, которые положительно влияют на мирные процессы на Южном Кавказе.
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