Вестник Кавказа

Сбежавших из грузинской клиники заключенных поймали

Колючая проволока
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Всех троих преступников, которые сбежали накануне из клиники в Грузии, задержали. Одного из них удалось найти у себя дома.

Трое преступников, которые сбежали вчера из столичной клиники в Грузии, были сегодня задержаны. Об этом рассказала глава Министерства юстиций республики Рати Брегадзе

Сегодня утром стало известно, что правоохранительным органам удалось поймать первого заключенного. После побега он отправился к себе домой, где его и обнаружила полиция. Позже удалось задержать остальных беглецов. 

Министр юстиций отметила, что этот случай должен стать примером для всех, кто решит нарушить закон. 

"Эта неполная 24-часовая история должна стать уроком для всех, кто задумывается о принятии незаконных мер против безопасности Грузии и ориентированной на права человека правоохранительной системы"

–  Рати Брегадзе

Ранее в среду сообщалось о побеге троих заключенных из медицинского учреждения в Тбилиси, куда их доставили для проведения медобследования.

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