Сбежавших из грузинской клиники заключенных поймали

Всех троих преступников, которые сбежали накануне из клиники в Грузии, задержали. Одного из них удалось найти у себя дома.

Трое преступников, которые сбежали вчера из столичной клиники в Грузии, были сегодня задержаны. Об этом рассказала глава Министерства юстиций республики Рати Брегадзе.

Сегодня утром стало известно, что правоохранительным органам удалось поймать первого заключенного. После побега он отправился к себе домой, где его и обнаружила полиция. Позже удалось задержать остальных беглецов.

Министр юстиций отметила, что этот случай должен стать примером для всех, кто решит нарушить закон.

"Эта неполная 24-часовая история должна стать уроком для всех, кто задумывается о принятии незаконных мер против безопасности Грузии и ориентированной на права человека правоохранительной системы"

– Рати Брегадзе

Ранее в среду сообщалось о побеге троих заключенных из медицинского учреждения в Тбилиси, куда их доставили для проведения медобследования.