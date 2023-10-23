Сбежавших из грузинской клиники заключенных поймали

Трое преступников, которые сбежали вчера из столичной клиники в Грузии, были сегодня задержаны. Об этом рассказала глава Министерства юстиций республики Рати Брегадзе.
Сегодня утром стало известно, что правоохранительным органам удалось поймать первого заключенного. После побега он отправился к себе домой, где его и обнаружила полиция. Позже удалось задержать остальных беглецов.
Министр юстиций отметила, что этот случай должен стать примером для всех, кто решит нарушить закон.
"Эта неполная 24-часовая история должна стать уроком для всех, кто задумывается о принятии незаконных мер против безопасности Грузии и ориентированной на права человека правоохранительной системы"
– Рати Брегадзе
Ранее в среду сообщалось о побеге троих заключенных из медицинского учреждения в Тбилиси, куда их доставили для проведения медобследования.