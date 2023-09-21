Ильхам Алиев прибыл в Астану

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с визитом в Астану. Он примет участие в саммите Организации тюркских государств. Его встретил премьер Казахстана.

Самолет с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на борту приземлился в аэропорту Астаны, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент прибыл в столицу Казахстана для участия в десятом саммите Организации тюркских государств. Он пройдет под девизом "Тюркское время".

В аэропорту Нурсултан Назарбаев в честь Алиева был выстроен почетный караул. Его встречали премьер Казахстана Алихан Смаилов и другие официальные лица.