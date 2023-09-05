Инфляция разгонится в Турции до 65%

ЦБ Турции поднял инфляционные ожидания до 65%. В 2024 году они составили 42%.

Турецкий регулятор поделился прогнозом инфляции на конец года. Прогноз был скорректирован до 65%.

«Центробанк скорректировал усредненный прогноз инфляции на конец этого года до уровня 65%. В 2024 году мы ожидаем показателей инфляции в размере 36%, в 2025 году - 14%. Пересмотренный нами минимум и максимум инфляционного коридора для 2023 года составляет 62-68%»

– председатель ЦБ Хафизе Гайе Эркан

Отмечается, что для будущего, 2024 года эти показатели будут находиться в диапазоне от 30 до 42%.

Напомним, что 26 октября ЦБ Турции заявлял о повышении учетной ставки до 35%.