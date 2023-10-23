Азербайджан потратит $2,3 млрд на восстановление Карабаха

Правительство Азербайджанской Республики озвучило расходы страны на 2024 год. На восстановление Карабахского экономического района власти планируют потратить более $2 млрд.

В парламенте Азербайджана сегодня вынесли на рассмотрение проект закона о государственном бюджете на следующий год.

На реконструкцию и восстановление населенных пунктов Карабахского экономического района будет выделено 4 млрд манатов, это более $2 млрд.

Власти планируют на эти деньги реализовать проекты в жилищно-коммунальной сфере, восстановить инфраструктуру, объекты культуры, здравоохранения и образования. Эти меры позволят обеспечить массовое возвращение граждан в Карабахский экономический район.

Кроме этого, из государственного бюджета будет выделено свыше 6 млрд манатов – это $3,5 млрд, на оборонную сферу и национальную безопасность. Информацию об этом сообщил глава Министерства финансов АР Самир Шарифов.

«В госбюджете Азербайджана на следующий год расходы на оборону и национальную безопасность предусмотрены в размере 6 млрд 421 млн манатов. Это на 6% или 366 млн манатов больше, чем в 2023 году»

- Самир Шарифов

Министр отметил, что эти деньги пойдут на усиление армии и границ страны.