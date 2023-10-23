Путин призвал быть готовыми к новым санкциям

Владимир Путин сообщил, что Запад планирует усилить санкционное давление на Россию. Он призвал быть готовыми к такому развитию событий. При этом Путин отметил, что Запад запутался в санкциях.

Российский лидер Владимир Путин, выступая на совещании по экономическим вопросам, призвал быть готовыми к новым санкциям со стороны Запада.

По словам президента, санкционное давление на Россию может усилиться, поэтому стране необходимо готовиться к новым ограничениям, которыми, добавил он, Запад себя уже наказал.

Путин подчеркнул, что санкции, в которых Запад сам уже запутался, ударили по экономике стран и сокращению рабочих мест, что стало очевидным.

Помимо этого, лидер страны оценил возможный запрет поставок в Россию мелких товаров, назвав желание запретить поставлять в страну отвертки абсурдом. Он выразил надежду, что "барахла будет меньше".

"Меньше шансов, что из крупных европейских мегаполисов к нам будут экспортировать постельных клопов"

- Владимир Путин